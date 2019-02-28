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Demirkol, AKSA Doğalgaz yetkilileriyle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AKSA Doğalgaz Şirketini ziyaret ederek, ilçesindeki doğalgaz yatırımlarıyla ilgili bilgiler aldı.


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kentteki doğalgaz dağıtımını yapan AKSA Doğalgaz Şirketini ziyaret etti. Şirket yetkilileri ve teknik ekip tarafından şirketle ilgili bilgiler alan Demirkol, Haliliye İlçesinde yapılan yatırımlarla ilgili sunum yaptı. İlçedeki gaz yatırımlarıyla ilgili sunumda aciliyet gerektiren bölgelerle ilgili taleplerini de ileten Demirkol, yapılan sunumun ardından teknik ekibe teşekkür etti.


Mahalle ziyaretlerimizde halkımızın doğalgaz taleplerini yerine getireceklerini belirten Demirkol, “Mahalle ziyaretlerimizde halkımızın doğalgaz taleplerini, dağıtımı yapan Aksa Doğalgaz şirketimizi ziyaret ettik. Teknik heyeti ile çok faydalı bir toplantı yaptık. Çalışmaların Devteşti, Ahmet Yesevi, Şehitlik ve Bağlarbaşı mahallelerinde yaygınlaştığını ve bu bölgede şebeke çekilen bölgelerde vatandaşlarımızın abone olması gerektiğini ifade ettiler. Konuklu Mahallemizdeki eksiklikler nedeniyle çalışmaların devam ettiği belirtildi” diye konuştu.

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