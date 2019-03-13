Demirkol ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, gece saat 12'ye kadar hizmet veren Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezindeki kütüphanelerde ders çalışan gençlerle bir araya geldi.

Demirkol, gece saat 12'ye kadar hizmet veren Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezini ziyaret etti. Merkezde bulunan kütüphanelere geçen Demirkol, gece saatlerinde ders çalışan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet ederek, tecrübelerini aktaran Demirkol, gençlerin merak ettiği sorulara da yanıt verdi. Kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Demirkol'a, öğrenciler hem teşekkür etti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Demirkol, “Gençlik bizim için çok kıymetli ve bu gençlerimiz, ailelerinin umudu, milletimizin geleceği. Haliliye Belediyesine ait Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezindeki kütüphanelerimizdeki gençlerimizle birlikteyiz. Bu gençlerimize, yeni yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Merkezinin de hayırlı olmasını dilerim. Bu gençlerimiz hem gençlik merkezimize, hem de Haliliye'mize, Şanlıurfa'mıza ve ülkemize sahip çıkacaklar” diye konuştu.

Daha sonra Demirkol, gençlerle sohbet ettikten sonra merkezden ayrıldı.