Demirkol ilçede park çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, beraberinde Meclis Üyesi İsmail Güneş, Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş, Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ ve teknik ekiple birlikte Devteşti Mahallesindeki 33 bin metrekarelik parkı ziyaret etti. Parkta yapımı tamamlanan güvenlik kamera sistemleri ve güneş enerjili aydınlatma sistemleri ile ilgili bilgiler alan Demirkol, oyun gruplarının kurulduğu alanlarda da denetimde bulundu.

33 yeni parkı Haliliye'ye kazandırdıklarını belirten Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak insanlarımızın huzur, güven ve emniyet içerisinde vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla yeşil alanlar oluşturuyoruz. Kişi başına çıkan yeşil alanı arttırmak için daha önceden yapılan parklara ilaveten 33 yeni park yaptık. Hedefimiz yemyeşil Haliliye, yemyeşil Haliliye hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Devteşti Mahallesindeki parkımız, bu anlamda başka mahallelerimizde de yeni park yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Bu parklarda vatandaşlarımızın güven içerisinde, huzur içerisinde vakit geçirmeleri için güvenlik kameraları taktırıyoruz. İnsanlarımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Bu yeni yaptığımız parkta, güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma sistemleri taktık. Dolayısıyla belediye olarak da, elektrik sarfiyatı için herhangi bir ücret ödemeyeceğiz” diye konuştu.

Meclis Üyesi İsmail Güneş de, yeni parklarla Haliliye'nin yemyeşil olduğunu ifade ederek, Demirkol'a teşekkür etti.