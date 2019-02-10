Demirkol, semt pazarında vatandaşlarla buluştu

Her fırsatta halkla bir araya gelerek, talepleri birinci ağızdan dinleyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bu kapsamda Selahaddin Eyyubi Mahallesini ziyaret etti. Mahallede bulunan Cumartesi Semt Pazarındaki pazarcı esnafıyla görüşen Demirkol, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Demirkol, pazarda bulunan bir çocuğun Çanakkale Türküsü okuma isteğini de geri çevirmeyerek, okunan türküyü dinledi.