Demirkol'a Göbeklitepe tanıtım ödülü

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye İlçesinde bulunan ve 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Göbeklitepe'nin tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalarından dolayı 24'üncü Motif Halk Bilim Ödülleri programında Motif Özel Hizmet Ödülünün sahibi oldu.

Kültürel değerleri ve halk kültürü öğelerini yaşatmak, yaygınlaştırmak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak adına yapılan çalışmalarla ilgili araştırmalar yapan Motif Vakfı tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Motif Halk Bilim Ödülleri töreni, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlendi. Geceye, Göbeklitepe'nin tanıtımı için yaptığı çalışmalardan dolayı Motif Özel Hizmet Ödülüne layık görülen Başkan Fevzi Demirkol ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Baykal, sanatçılar, televizyon programcıları ve vatandaşlar katıldı.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Göbeklitepe'nin tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalarından dolayı Motif Özel Hizmet Ödülünü, Motif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Ürey ve Mahmut Mancı'nın elinden alan Demirkol, Motif Vakfına teşekkür etti. Göbeklitepe'nin Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Demirkol, Göbeklitepe'nin tanıtımı için çalışmalarını devam ettireceklerini söyledi.

Gece, ödüllerin dağıtılması ve verilen konserlerin ardından sona erdi.