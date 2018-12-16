Demirkol'dan ders çalışan gençlere gece ziyareti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezindeki kütüphaneleri gece saatlerinde ziyaret etti. Haftanın 7 günü gece saat 12.00'a kadar açık olan kütüphanelerde ders çalışan gençler ile sohbet eden Demirkol, gençliğin her zaman yanında olduklarını belirti. Gençler ile hazırlandıkları sınavlara ilişkin de görüşen Demirkol, üniversite sınavlara hazırlanan gençler için ücretsiz hazırlık kursları açtıklarını da ekledi. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Demirkol, eğitimleri konusunda her zaman için kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine önem veriyoruz. Gençlerimizin, milletimizin ve devletimizin geleceği olduğunu ve aynı şekilde ülkemizin kalkınması için en iyi şekilde gayret ettiklerini biliyoruz. Bizde bu gençlerimizin eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için Haliliye Belediyesi olarak iki gençlik merkezi açarak, haftanın 7 günü gece saat 12.00'a kadar hizmet veren kütüphaneler hizmete sunduk” diye konuştu.

Demirkol, açıklamalarının ardından merkezden ayrıldı.