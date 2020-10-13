Depoda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da iş merkezinin atık malzemelerinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nin arkasında çıktı. İş merkezinin atık malzemelerinin konulduğu depoda yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Deponun önüne atılan sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.