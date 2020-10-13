İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depoda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’da iş merkezinin atık malzemelerinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da iş merkezinin atık malzemelerinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nin arkasında çıktı. İş merkezinin atık malzemelerinin konulduğu depoda yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Deponun önüne atılan sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.