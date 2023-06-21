Deprem bölgesinde mezun olan öğrenciler sevinç ve hüznü bir arada yaşadı

Deprem ve selin vurduğu Şanlıurfa'da uzaktan eğitimlerine devam etmek zorunda kalan üniversite öğrencileri, mezuniyet töreninde kep fırlatıp sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden sonra sel felaketi de yaşayan Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri uzaktan eğitim görmek zorunda kaldı. Yaklaşık 5 ay boyunca okula gidemeyen öğrenciler, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen mezuniyet töreninde buluştu. Birçok öğrencinin depremden dolayı başka illere giderek katılamadığı törende mutluluk ve hüzün bir arada yaşandı.

Tören deprem başta olmak üzere felaketlerde hayatını kaybeden ve vatan uğruna şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kürsüye çıkan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hülya Eraslan, süreçte yaşanan zorluklara değinerek, “Bölgemizde kısa süre önce meydana gelen deprem ve akabinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına bağ sağlığı diliyorum. Üniversiteye başladığınız ilk günden, bu zorlu süreçlerin ardından bu güne kadar değerli hocalarımızdan bazen uzak, bazen yüz yüze olmak üzere eğitimler aldınız. Bu eğitimleri birçok sektörde ve kendi alanlarınızda iş yeri eğitimi ve uygulamaları dersleriyle, staj yoluyla pekiştirdiniz. Bugün ise mezuniyet yaşıyorsunuz. Her türlü zorlu şartlara rağmen bugün burada bu mezuniyet törenini icra ederken sizleri ve mutluluğunuzu düşündü” dedi.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler kendilerine 2 yıl boyunca eğitim veren hocalarının eşliğinde alana geldi. Okul ve sınıflarında dereceye giren öğrencilere belge ve ödüllerinin takdim edilmesinin ardından okul birincisi tarafından yaş kütüğe plaket çakıldı. Toplu halde kep fırlatan öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu eşliğinde halay çekti.

Öğrencilerimizin yüzünün gülmesi bizi mutlu etti

Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hülya Eraslan, “Bu zor günlerin ardından öğrencilerimizi gururla mezun etme çabası içerisine girdik ve şu anda onların yüzünün gülüyor olması bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatının önemli parçalarından biri kampüs hayatı

Birkaç yıldır kampüslerin tenha olduğunu belirten Radyo ve Televizyon Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Hazar, “Birkaç yıldır kampüsler tenhaydı. Pandemi oldu, deprem oldu, uzaktan eğitim yaptık. Bana göre okul hayatının eğitimle beraber önemli bir parçası da kampüs hayatıdır. Dolayısıyla bu vesileyle burayı tekrar canlanmış görmek benim açımdan çok hoş bir şey. Ayrıca öğrenci arkadaşlarımız açısından da bu yeni bir başlangıç. Bir yandan hayatlarının önemli bir evresi bitiyor, yeni bir evresi başlıyor. Onların hepsini tebrik ediyorum. Bizim mesleğimiz açısından, sizler açısından size yeni meslektaşlar kazandırdık. Umarım onlar da sizler gibi başarılı gazeteci olurlar” dedi.

"Depremden dolayı mutluluğu yakalayamıyorum"

Öğrencilerle birlikte halay çekmek istediğini fakat depremden dolayı halen o mutluluğu yakalayamadığını söyleyen Radyo ve Televizyon Programı Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Kaçar, “Buruk geçen birkaç ayın ardından öğrencilerin böyle mezuniyette sevincini görmek açıkçası bizi mutlu etti. Ben de şu anda halaya girmek isterdim ama depremden dolayı halen o mutluluğu yakalayamıyorum. Öğrencilerimiz için bu sonun başlangıcı. Bundan sonraki yaşamlarında kendilerine başarı, huzur ve hem de iyi mesleklere sahip olmalarını diliyorum. Hepimiz zor ve sıkıntılı süreçlerden geçtik. Depremin gölgesinde bazı öğrencilerimiz de mezuniyete gelemedi, ona da üzüldük. Bundan sonra hem bizim için hem de öğrencilerimiz için daha güzel dönemler, daha güzel yıllar, daha güzel aylar olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sınıfta dereceye girerek belge almaya hak kazanan öğrencilerden Kübra Uçan çok mutlu olduğunu belirtti. Kendilerine eğitim veren öğretim görevlileri ile rektöre teşekkür eden öğrencilerden Betül Cengiz ile Esra Tosun ise çok mutlu olduklarını belirtti. Öğrencilerin aileleri de büyük gurur yaşadıklarını dile getirdi.

Mezuniyet törenine Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Gaptem Müdürü İsmail Memduh Turanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Hasan Şahin, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Korkmaz ile Doç. Dr. İsmail Demircioğlu, OSB MYO Müdürü Dr. Cevher İlhan Cevheri, Halfeti MYO Müdürü Dr. Fatih Kayran, Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Demirkol, Sosyal Bilimler MYO Müdür Yardımcıları Dr. Aziz İlgazi, Öğretim Görevlisi Hazer Aba, Yüksekokul Sekreteri Halil Orhan Aslan, iş insanları Mehmet Kaya, Osman Yüksekyayla, Tülay İmer, Abdurrahim Toru, Hacı Birsen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile öğrencilerin aileleri katıldı.