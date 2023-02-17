Deprem bölgesinde salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da da yıkımlara ve can kayıplarına neden olan iki yıkıcı depremin yaralarını sarmaya devam ederken AFAD koordinesinde kurulan çadırlarda salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Halk sağlığını ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi deprem nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve oluşturulan güvenli alanlarda konaklayan vatandaşların sağlığını ön planda tutarak toplu kullanım alanlarında yaşanabilecek salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ekipler bir yandan Şanlıurfa'da kurulan çadırlarda dezenfekte çalışmaları yaparken diğer yandan komşu il Adıyaman'da da mezarlıklarda kokulu dezenfeksiyon hizmeti sunuyor. Şanlıurfa merkezinde farklı noktalarda AFAD koordinesinde kurulan çadır ve çevrelerinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten ekipler vatandaşların sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için çalışmalarını devam ettiriyor.