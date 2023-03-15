Deprem bölgesini sel vurdu: 11 ölü, 7 kayıp

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Şanlurfa'da sel nedeniyle toplam 11 kişi hayatını kaybederken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçitler su doldu, dereler taştı. Büyük bir felakete neden olan yağış nedeniyle Şanlıurfa genelinde toplam 10 kişi hayatını kaybederken, Abide kavşağında sel sularının arasında kalan 4 kişiye ulaşılamadı. Adıyaman'da ise evlerinin bahçesine kurdukları konteynerde kalan 4 kişilik aileden bir kişinin cansız bedeni bulunurken, 3 kişi ise sel suları ile sürüklenerek kayboldu.

Her iki kentte selde ölenlerin toplam sayısı 11'e ulaşırken, sel sularında kaybolan 7 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor