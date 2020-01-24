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Deprem sınır ilçesi Akçakale'de halkı sokaklara döktü

Elazığ’da yaşanan deprem Suriye’nin sınırında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale’de de hissedildi.

Elazığ'da yaşanan deprem Suriye'nin sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale'de de hissedildi. Depremin etkisiyle vatandaşlar kendilerini dışarı attı.


Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'nın Akçakale'de de hissedildi. Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kendilerini gece sokağa attı. Korku ve panik içerisinde dışarı çakan vatandaşlar uzun aradan sonra ilk kez bir depremle karşılaşmanın endişesini yaşadı.

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