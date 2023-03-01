Deprem sonrası Şanlıurfa'da eğitim öğretim yeniden başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da eğitim öğretim hayatı yeniden başladı. Ders zilinin çalmasıyla okul sıralarına kavuşan öğrencilerin yüzü güldü.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı. Haliliye ilçesindeki Yunus Emre Borsa İstanbul İlkokulunda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Ayhan, açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Birbirimize kenetlenerek güzel günlerimizi inşa edeceğiz. Şimdi kahramanlık sırası kıymetli öğretmenlerimizde. Sizler bu milletin geleceğini oluşturan birer sanatçısınız. Sanatınızı konuşturma sırası sizde" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, Vali Ayhan ve beraberindekilerin ders zilini çalmasıyla sınıflarına geçti.