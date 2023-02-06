İhlas Haber Ajansı

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Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binalarda enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, "Depremde 17 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız yaralı" ifadesini kullandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremi en çok hisseden illerden biri de Şanlıurfa oldu.



17 kişi hayatını kaybetti


Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizde yaşanan depremde AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Depremin sebep olduğu hasarla ilgili çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.

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