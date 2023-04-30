Depremin yaralarını futbol ile sarıyorlar

Türkiye'nin en genç şehri olma özelliği taşıyan Şanlıurfa'da sporla yetişen bir gençlik için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor faaliyetleri ile iç içe olmasını sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı himayelerinde “Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır” düsturuyla gençlerin spor alanında kendilerini geliştirmesi için yatırımlar sürüyor. Şanlıurfa'da gençler için açık ve kapalı yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, tenis dünyası ve futbol oyun dünyası gibi birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, futbol oyun dünyasında geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Gençlik merkezleri ve semt sahalarında bulunan Maşuk, Ahmet Yesevi, futbol dünyası, GAP 2 ve TOKİ'de olmak üzere toplamda 5 sahada beden eğitimi mezunları ve eski profesyonel futbolcu hocalar tarafından temel futbol eğitimi veriliyor.

Futbol okulunda 8 ile 13 yaş aralığında yaklaşık 500 sporcu genç ter döküyor. Hafta içi her gün yapılan antrenmanlar sayesinde güne zinde başlayan gençler, geleceğin futbolcuları olabilmek için kıyasıya yarışıyor. Antrenmanda yer alan sporculara şort, tişört, çorap, ayakkabı gibi malzemeler Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor.

Futbolcu olma hayallerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bir adım daha yaklaşan gençler kendilerine sunulan imkanların hayatlarına yön vermeleri açısından önemli olduğunu belirterek futbol okulunda hem eğlendiklerini hem de zamanlarını verimli kullandıklarını aktardılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evleri hasar gören Mert ve Hüseyin Cünnük kardeşler de Şanlıurfa'ya geldi. Hayatlarına burada devam eden kardeşler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Futbol Oyun Dünyasındaki ücretsiz eğitimlere katılarak hayatlarına yön veriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Beyazgül'e kendilerine sağladığı imkânlardan ötürü teşekkür eden Cünnük kardeşler futbol dünyasındaki yaklaşık 500 gençle birlikte her gün düzenli olarak antrenmanlara katılıyor.