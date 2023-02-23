Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri’ni görüntüleyen güvenlik kamerası sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ni görüntüleyen güvenlik kamerası sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.
Birecik ilçe merkezinden geçen Fırat Nehrini görüntüleyen güvenlik kamerası, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde yaşananları kayda aldı. Görüntülerde, depremin şiddetli sarsıntıyla beraber Fırat Nehri üzerinde gökyüzünü aydınlatan ışık patlaması yaşandığı görüldü. Elektriklerin kesildiği, aydınlatma ışıklarının açılıp kapandığı, korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.