Depremzedeler için temin edilen çadırları saklayan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde depremzedeler için temin edilen 4 çadırı evinde saklayan bir kişi gözaltına alındı.

Siverek'te bir kişinin AFAD çadırlarını evinde sakladığı ihbarı üzerine emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu adreste arama yaptı. Yapılan aramada AFAD'a ait 4 adet yeni çadır ele geçirildi. Çadırları evinde bulunduran ev sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siverek Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ”Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır” denildi.