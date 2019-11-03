İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derbide kazanan Haliliye Belediyespor

Türkiye Voleybol 1.

Ligi B Grubu 4'üncü haftasında Şanlıurfa derbisinde, Haliliye Belediyespor 3-1'lik skorla rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporu mağlup etti.


11 Nisan Spor Salonunda oynanan derbi mücadelesinde, Akif Gürgen'in baş antrenörlüğünü yaptığı Haliliye Belediyespor, mücadeleye üstünlük kurarak başlayan taraf oldu. 25- 16'lık setle 1- 0 geriye düşen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 25- 23'lük skorla durumu 1- 1'e getiren taraf oldu. Galibiyet hedefiyle başladığı mücadelede, 25- 23 ve 25- 20'lik setlerle Haliliye Belediyespor, 3- 1'lik galibiyetle parkede 3 puanı alan taraf oldu.


Aldığı bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran Haliliye Belediyespor, ligde de 5'inci sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor, 9 Kasım 2019 Cumartesi saat 13.00'de Tokat ekibi Niksar Belediyespor ile karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.