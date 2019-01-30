Dereceye giren kick bokscular kaymakamı ziyaret etti

Antalya'da gerçekleştirilen kick boks turnuvasında Viranşehir temsil ederek büyük başarı elde eden Gençliği Kültür ve Spor Derneği Kulübü sporcuları Kaymakam Ömer Dereci'yi ziyaret etti.

İlk defa kick boks spor dalında Viranşehir'i temsil eden Gençliği Spor Kulübü takımı 9 sporcu ve 1 antrenör ile katıldığı Türkiye Kick Boks Turnuvasında takım halinde büyük başarı göstererek 2 Türkiye üçüncülüğü, 5 Türkiye beşinciliği elde etti. Kulübün sporcuları, elde ettikleri başarı sonrası ilçe kaymakamını ziyaret etti. Ziyarete Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Halil İmamoğlu, Kick Boks Koordinatörü Polis Memuru Mustafa Güntekin, Viranşehir Gençliği Kültür ve Spor Derneği Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz, Antrenör Mazlum Oktay ve dereceye giren sporcular katıldı.

Antalya'daki turnuvaya 9 sporcu ve 1 antrenörle katılan takım, 2 Türkiye üçüncülüğü 5 tane Türkiye beşinciliği elde etti. İlk sportif başarısını 2018 yılında Elazığ'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında aldıklarını belirten Koordinatör Polis Memuru Mustafa Güntekin “Kick boks sporuna dezavantajlı, risk grubunda olan genç ve çocukları madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklarından uzak tutmak için başladık. Bu sporun Viranşehir'de antrenör yetiştirerek kalıcı olmasını hedefliyoruz” dedi.

Kick boks sporunu Belediye Spor Kompleks Merkezinde ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde yaptıklarını belirten Koordinatör Polis Memuru Mustafa Güntekin yaklaşık olarak 150 kişiyi kick boks sporuna kazandırdıklarını dile getirdi. Kaymakam Ömer Dereci'nin kendilerine maddi ve manevi destekte bulunduğunu belirten Güntekin, turnuvaya Dereci'nin destekleri ile katıldıklarını belirtti. Desteklerinden ötürü Kaymakam Ömer Dereci'ye teşekkür ettiklerini dile getirdi. Kaymakamı Ömer Dereci ise kısa sürede başarı elde ettiklerinde dolayı sporcuları tek tek tebrik ederek kulübe maddi ve manevi destek vereceklerini, kick boks sporunun Viranşehir'de gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini belirtti.