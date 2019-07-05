Derelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Kent genelinde ana arterlerde yol temizliği ve Balıklıgöl Platosunda sert zeminlerde süpürme araçlarıyla temizlik çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri derelerde de temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü, Sırrın, Cavsak ve Karakoyun Deresini temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmaları yanı sıra derelerde bakım onarım çalışmalarını da yapıyor. Ekipler, kış mevsiminin getirdiği koku ve görüntü kirliliği oluşturan dere yataklarının temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.