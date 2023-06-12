Dergah Cami minaresinde onarım çalışması sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından hasar alan Balıklıgöl platosundaki Dergah Camisinin minaresinde bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEM), kentte hasar gören yapılara yönelik bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından hasar alan Balıklıgöl platosundaki Dergah Camisinin minaresinde ekipler tarafından bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Dergah Camisinin yıkılan minaresi kesme Urfa taşıyla yeniden onarılıyor. Mimari yapıya uygun inşaat çalışmalarının devam ettiği Camideki bakım ve onarım çalışması en kısa zamanda tamamlanacak.