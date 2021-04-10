Destansı mücadele 101 yaşında

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş etkinliklerine yoğun ilgi gösterildi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Urfalıların 1920 yılında gösterdiği haklı mücadelede kullanılan silah ve teçhizatlar sergilendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, kurtuluş savaşında kullanılan ve günümüze kadar muhafaza edilen silah ve teçhizatları yakından inceledi. Beyazgül ve beraberindekiler, daha sonra kum sanatı gösterisi ile kurtuluş müzikaline katıldı. Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 101. yılında sergilenen kum sanatı gösterisi büyük alkış aldı. Kum sanatı gösterisinin ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi 1920 yılında savaş kararının alındığı geceyi canlandırdı. Sıra gecesi ekibi ile canlandırılan gösteride vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Vatandaşları 1920 yılına götüren gösteride büyük beğeni topladı.

Şanlı destanın 101. yılını pandemi kurallarına uygun bir şekilde çeşitli etkinliklerle kutladıklarını anlatan Beyazgül, “Şanlıurfa'nın 11 Nisan 1920'de işgalci güçlere karşı destansı mücadelesini aktararak bu millet bir rükûda eğilir bir tek secdede diz çöker” diye konuştu.