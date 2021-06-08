Dev palmiye ağacı alev topuna döndü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan bir palmiye ağacı yandı. Ağacın alev topuna döndüğü yangın, yan tarafta bulunan dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol kenarındaki büyük bir palmiye ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Ağaçtan alevler yükseldiğini gören çevredeki esnaf, yan taraftaki dükkanlara sıçramaması için hortumla yangına müdahale etti. Ağaçtan düşen yanmış dallar ise büyük tehlikeye neden oldu. Elektrik tellerine de sıçrayan alevler, vatandaşlar tarafından uzun süren çabalar sonunda kontrol altına alındı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek tamamen söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.