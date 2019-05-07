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Devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 46'ncı kilometresinde yaşandı. Mehmet D.'nin kullandığı 48 NB 526 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan İsmail D. olay yerine giden ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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