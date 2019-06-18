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Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Yeşiloğlu Bulvarı GAP Vadisi 3. Etap Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Karadaş (26) idaresindeki 63 DZ 764 plakalı motosiklet, kavşakta refüje çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan Karadaş, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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