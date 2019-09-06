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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Hacılar ve Yaylak mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. İbrahim Halil Özgül idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Özgül, olay yerinde hayatını kaybetti. Özgül'ün cenazesi buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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