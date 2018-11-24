Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi çevreyolu üzerindeki Lunapark Kavşağında yaşandı. İddiaya göre Mustafa S.'nin kullandığı 63 VU 013 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kasksız olduğu öğrenilen sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.