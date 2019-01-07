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Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Ceylanpınar karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ali A. idaresindeki 01 CUC 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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