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Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun TİGEM'e ait Karataş-2 İşletmesi yakınlarında yaşandı. A.M.'nin kullandığı 40 DC 739 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü A.M. ve yanındaki M.M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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