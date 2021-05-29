İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 B 5019 plakalı Renault marka otomobil devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.