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Devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Fatih D.'nin kullandığı 63 NR 053 plakalı otomobil, Karatepe yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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