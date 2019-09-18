Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 99'uncu kilometresinde Birecik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Seyfettin B. yönetimindeki 56 AB 962 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü ve yanındaki Barış C. ile Hüseyin S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.