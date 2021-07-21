Şanlıurfa'da devrilen tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 73'üncü kilometresinde meydana geldi. Emin M.'nin kullandığı 25 ABD 571 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Devrilen tır ile telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.