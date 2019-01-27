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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Bozova ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Eyüp Aydın'ın (55) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Aydın, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan ağır yaralı çiftçi, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Aydın'ın cenazesi kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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