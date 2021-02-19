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Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde fıstık bahçesini süren sürücü, devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fıstık bahçesini süren sürücü, devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Yukarı Kuyucak kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 34 BA 955 plakalı traktör ile fıstık tarlasını süren Bozan B., rampada traktörün kontrolünü kaybederek devirdi. Sürücü, takla atıp ters dönen traktörün üzerinden atlayarak son anda kurtuldu. Hafif yaralanan sürücüye mahalledeki vatandaşlar müdahale etti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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