Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı. Şeref Özel'in (17) kullandığı 63 B 716 plakalı traktör, mahalle yakınlarında devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.