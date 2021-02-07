İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı. Şeref Özel'in (17) kullandığı 63 B 716 plakalı traktör, mahalle yakınlarında devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.