Devteşti Mahallesi Diş Hastanesine kavuşuyor

Çalışmaları yüzde 95 seviyelerinde olduğunun altını çizen Canpolat, “Diş polikliniği niteliğindeki bölümlerimiz, ünitelerimiz hemen hemen tamamlandı. Yüzde 95 seviyelerine gelmiş durumdayız” diye konuştu.

Canpolat, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Faruk Günak ile birlikte Devteyşti Mahallesinde açılış için gün sayan Diş Hastanesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Canpolat, hastanenin kısa zaman içerisinde hizmete gireceği müjdesini verdi. Canpolat, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İl Sağlık Müdürümüz ile beraber şuanda Devteyşti Mahallemizdeyiz. Burada semt polikliniği şeklinde şuanda hizmet veren binamızdaki hastane niteliğindeki binamızda incelemelerde bulunduk. İnşaat işleriyle ilgili, faaliyetlerle ilgili Haliliye Belediyesi olarak biz üstlendik. Sağ olsun değerli müdürlerimde proje kısmında onlarda kendilerine gerekli olan iş ve işlemleri proje nispetinde işte sarf malzeme olmak üzere temin ettiler. Bizim de şuanda içerideki diş polikliniği niteliğindeki bölümlerimiz, ünitelerimiz hemen hemen tamamlandı. Yüzde 95 seviyelerine gelmiş durumdayız, burada hep birlikte iki kurum olarak denetimlerde bulunduk. Ufak tefek rötuş eksikleri var, bazı eksikler var onlarında hemen talimatını verdik. İnşallah çok kısa bir süre sonra buranında hep birlikte açılışını yapmış olacağız. Buradaki hanımlarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz bizi gördükleri zaman bir çocuk polikliniği, bir kadın doğum aynı zamanda dahiliyede şuanda hizmet veriyor. Burada bir hastane bizden isteniliyordu. Burada semt polikliniği şuanda hizmet böyle daha çerçeveli çalışması anlamında eksikleri gideriyoruz. Aynı zamanda da burası Türkiye'de bir örnek olacak şekilde, ameliyathanesi de içerisinde olmak üzere diş hastanesine dönüştü. Bu hastanede yine burada yaşayan Devteyşti, Süleymaniye, Bağlarbaşı, Hızmalı bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet edecek. Devletimiz var olsun, devletimiz payidar olsun. Kurumlar işbirliği içerisinde Haliliye Belediyesi olarak her zaman için vatandaşlarımızın emrinde olmaya, yanlarında olmaya onların istekleri konusunda kendilerine hizmet etmeye gayret ettiğimizi ifade ederim.”

Canpolat, açıklamalarının ardından hastane binasından ayrıldı.