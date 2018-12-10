Dicle Elektrik halkın taleplerini yerinde dinliyor

Bu kapsamda şirket yetkilileri, Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki Direkli mahalle muhtarını ziyaret ettiler.

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü, enerjiyle ilgili sorunları ilk ağızdan tespit ederek, halkın çözüme ilişkin talep ve önerilerini dinlemek için başlattığı muhtar buluşmalarının sonuncusunu Direkli mahallesine yaptı. İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı ile Kontrol Mühendisi Ali Emre Bozkurt, aynı zamanda Eyyübiye ilçesinin Muhtarlar Derneği Başkanı da olan Mehmet Kestop ile görüştüler. Mahalle muhtarlığında gerçekleşen ziyaret ile ilgili bilgi veren İl Müdür Yardımcısı Arpacı, “Dicle Elektrik Dağıtım olarak, müşterilerimiz ile birebir iletişim sağlamayı, ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ederek çözmeyi hedefliyoruz. Bu ziyarette de Direkli mahallesinde yaşayan müşterilerimizin talep ve beklentilerini muhtar Mehmet Kestop'tan dinledik. Bundan sonraki çalışmalarımızda halkın beklentileri de etkili olacak'' dedi.

Taleplerini ilettiler

Muhtar Mehmet Kestop ise Dicle Elektrik tarafından başlatılan bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz muhtarlar mahalle halkını temsil ediyoruz. Mahalleli her sorununu bizlere iletiyor ve çözüm istiyor. Bu görüşmeler sayesinde biz de mahallemizin enerji konusundaki sorunlarımızı ve taleplerimizi Dicle Elektrik yetkililerine ilettik. Beklentimiz kalıcı çözümler bulunup hayata geçirilmesidir. Bundan dolayı yapılan bu ziyareti çok önemsiyor, Dicle Elektrik'e duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Kestop, daha sonra Dicle Elektrik yetkilileri ile mahalleyi dolaştı, halkın taleplerini iletti.