Dicle Elektrik'ten Siverek'te kış mesaisi

Hizmet bölgesinde yeralan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direklerini ve kopan iletim hatlarını onarmak için bölgeye giden Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmasına köy halkı da destek verdi.

Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde bulunan Dedeli, Mehmetbey, Hurmapınar, Keçipınar Mezra, Otlu, İleri, Kavaklıdere ve Çığrık kırsal mahallerinde nde olumsuz hava koşullarından dolayı devrilen 51 elektrik direğiyle 1 trafo direğine Dicle Elektrik ekipleri zamanında müdahale etti. Ekipler kısa süre içinde bölgenin tamamına yeniden enerji verilmesini sağladı.

Vatandaşların karanlıkta kalmamaları ve sıkıntı yaşamamaları için yürütülen zorlu çalışmalar, bölge halkının da takdirini topladı.