Dicle'den Şanlıurfa'nın elektrik altyapısına 800 milyon lira

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesindeki en büyük il olan Şanlıurfa'daki yatırımlarını 2019 yılında da sürdürecek.

Özelleştirmeden bu yana Şanlıurfa'daki enerji şebekesini güçlendirmek için yaklaşık 600 milyon lira yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik'in hedefi 2019 sonuna kadar bu rakamı 800 milyon liranın üzerine çıkarmak. Enerji Bakanlığı ve EPDK yönetmeliklerine uygun yatırımlarını sürdüren enerji şirketinin dağıtım bölgesinde enerji altyapısını güçlendirerek, müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik vermek için gerçekleştirdiği yatırımlarından Şanlıurfa'ya ciddi bir pay ayrıldı. Özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 Temmuz'undan itibaren geçen yaklaşık 5 yıllık süre içerisinde bölge genelinde 2 milyar liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, bunun yaklaşık 600 milyon lirasını Şanlıurfa'daki yatırımları için harcadı. Enerji şirketi, 5 yıllık sürede Şanlıurfa'da 346 kilometre alçak ve orta gerilim enerji nakil hattı, 919 kilometre alçak ve orta gerilim şehir şebekesi yeraltı hattı, 1.905 kilometre alçak ve orta gerilim şehir şebekesi havai hat, 406 kilometre aydınlatma şebekesi, 855 adet trafo merkezi ve ekipmanları ile 449 adet dağıtım merkezi ve Kesici Ölçüm Kabini(KÖK) binası yaptı.

Tüm ilçeler paylarını aldı

Dicle Elektrik'in Şanlıurfa'da bu güne kadar gerçekleştirdiği 600 milyon liralık yatırımdan Eyyübiye, Viranşehir, Merkez Haliliye, Merkez Karaköprü, Siverek, Akçakale, Ceylanpınar, Birecik, Hilvan, Suruç, Harran, Bozova ve Halfeti ilçeleri paylarına düşeni aldı. 2019 yılında gerçekleştirilecek olan enerji yatırımları da yine Şanlıurfa'nın merkez dahil tüm ilçelerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak pay edilecek.