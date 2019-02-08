Divanyolu dış cephenin açılışı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tarihi Divanyolu'ndaki dış cephe iyileştirme çalışmalarının açılışı töreni gerçekleştirildi.

Divanyolu Caddesinde gerçekleştirilen açılış törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyükşehir belediyesi üst yönetim kadrosu, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri, STK temsilcileri ve bölge esnafı katıldı.

Şanlıurfa'nın kent estetiğini korumak ve geleceğe taşımak adına gerek Şanlıurfa'nın tarihi yerlerinde gerek ise, çarşılarında kurumsal bir planlama ile çalışmalar sürdüren büyükşehir belediyesi, ilk olarak Kalkan Mahallesinde, Haleplibahçe bölgesinde, Beykapısı Mahallesinde, Kızılkoyun Mağalarında, Kale Eteği çevresinde ve ilçelerde de Birecik, Viranşehir ve Siverek'te dış cephe çalışmalar yapmıştı.

“Şanlıurfa'ya hizmet etmek benim için onurdur”

Açılış programında bir açıklamada bulunan Çiftçi, “Tarihi kent olarak Şanlıurfa'mızda başlatmış olduğumuz çarşılarımızdaki cephe düzenleme çalışmaları büyükşehir belediyesi olarak esnaflarımıza ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Şehrimize gelen turistler noktasında çarşılarımıza girdiği zaman düzenli ve nizamlı olma noktasında görselliği ön planda tutulan bir çalışma oldu. Şanlıurfa merkezde gerek Divanyolu, Haşimiye Meydanı ve Asfalt yol caddesindeki dış cephe iyileştirme çalışmalarımız bitti, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak cephe iyileştirme çalışmalarını sadece kent merkezinde yapmayarak Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerimizin çarşılarına da götürdük. Diğer ilçelerimizde de projelendirme ve uygulama işlemleri içinde çalışıyoruz. İşyerlerimizin tentelerinden, ahşap camekânlarından klimaların düzenlenmesine kadar bu çalışmaları yaptık. Şehir estetiği anlamında 6.5 Milyon liralık yatırımı bu 4 ilçemize yaptık. Bundan sonra Belediyelerimiz inanıyoruz ki kent estetiği bakımından elinden gelen tüm çabayı sergileyeceklerdir” dedi.

“Tarihi yapılarımızın dış cephe iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz”

Cephe iyileştirme çalışmalarını sadece çarşılarımızda değil tarihi yapılarımızda yaparak Şanlıurfa tarihine sahip çıktıklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, “Ecdadın bize emanet olarak bıraktığı Şanlıurfa sur içindeki sokakların restorasyonlarını yaptık. Yine bu sokaklarımıza açılan tarihi evlerimizin restorasyonunu gerçekleştirdik. Bazı evlerimiz müze olarak kullanıldı, bazıları da gençlerimizin hizmetine sunmak için kütüphane olarak kullanıldı. Şimdi biz büyük bir çaba içerisinde bu tarihi evlerimizi kalkındırmaya yönelik bir uğraş içerisindeyiz. Şanlıurfa tarihi hanları, çarşıları, sokakları ve evleri ile geçmişin bizlere bıraktığı nadide bir kenttir. Restorasyon çalışmaları yine 2019 yılı içinde planlandı ve bunu kurumsal bir kültür olarak programa koymuş bulunuyoruz. Şanlıurfalı kardeşlerimizden istediğimiz, esnafımız kendi çarşılarına sahip çıksın yaptığımız bu estetik çalışmaları korumalılardır. Çünkü bu şehrin güzelleşmesi için hiçbir ayrıma tabi tutulmadan çarşılarımızı bir bütün halinde düzenledik. Emeği geçen tüm personellerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiftçi programın ardından bölge esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.