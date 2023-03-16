Doç. Dr. Özçelik: “Şanlıurfa'daki afetin sebebi akış kesitinin yeterli olmaması”

Şanlıurfa'da yaşanan sel ve taşkınlar sonrası bölgede incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bölgedeki yağışlarda yüzde 30'lara varan azalma olduğunu açıkladı.

Bölge ile ilgili daha önce ani yağışlar ile sel ve taşkınlara dikkat çektiğini belirten Doç. Dr. Özçelik, “2023 yılında ülke genelinde şiddetli bir kuraklık ile karşı karşıyaydık. Daha önce de belirttiğimiz gibi Bu şiddetli kuraklık yaz aylarında kendisini ani yağışlar ile beraber taşkınlara dönüşebileceğini ifade etmiştim. Bulunduğumuz bu coğrafyada da yüzde 30'lar civarında su azalması söz konusuydu. Bahar aylarının gelmesi ile beraber şiddetli yağışlar şeklinde kendini gösterdi. İklim değişikliğinin etkisine bağlı alarak burada yağışların daha da şiddetleneceği, yağış yüksekliğinin daha fazla olacağını ifade ettik. Bütün bu etkiler kentsel altyapıdaki sıkıntılar ile birleşince taşkınlara sebebiyet veriyor. Özellikle alt geçitlerde kuru dere yataklarının kesiştiği noktalarda su tıkanarak ilerliyor. Bulunduğumuz Karakoyun deresin de benzer durum söz konusu. Akış kesiti yeterli olmayınca akış kesiti boyunca çeşitli noktalarda taşarak zararlara sebebiyet verdi. Umarım kentlerimizi iklim değişikliğine daha uygun hale getirebiliriz. Hasarın fazla olmasının sebebi, bu bölge yüksek yağışlara alışık değil” dedi.