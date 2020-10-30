Doğada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup doğasever, Cumhuriyetin 97'nci yılını Takoran vadisinde gerçekleştirdikleri tekne turu, doğa yürüyüşü ve drama etkinliğiyle kutladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan başta Takoran vadisi olmak üzere, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan Siverek Fırat Gezginler Kulübü, Cumhuriyetin 97'nci yılını sıra dışı bir etkenlikle kutladı. Takoran Mahallesi'ne dolmuşlarla gelen 55 kişilik grup etkinlik kapsamında, teknelerle Fırat gezisi düzenledi. Grup teknede şarkılar, halaylar eşliğinde Fırat'ın eşsiz manzaralarını izledi. Tekne gezisi ardından doğası ve manzarasıyla insanları kendine hayran bırakan Yılmaz Güney'in doğduğu köy Desman'a gelen ziyaretçiler, buradan da 5 kilometre yürüyüş yaparak, Desman kanyonlarına geldi. Kanyonlarda güneş batımını şarkılar ve türküler eşliğinde seyreden grup, daha sonra drama etkinliği düzenledi. Gün boyu renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılanlar bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinliğe katılan ve ilçede öğretmenlik görevi yapan Gül Gül Zengin, özel bir günde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Cumhuriyetin 97'nci yılı dolaysıyla bir etkinlik yapalım dedik ve doğada yürüyüş ile drama etkinliği düzenledik. Yaklaşık 55 kişilik arkadaşımızla birlikte ilk önce tekne gezisi düzenledik, daha sonra keşfedilmemiş doğada yürüyüş yaptık ve drama etkinliği düzenledik. Dolu dolu ve güzel geçti, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle böyle bir program organize ettiklerini belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Bu sebeple bugün Tokaran Vadisini, Desman Kanyonunun ziyaret ettik ve güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Güzel bir tekne turumuz oldu burada. Yaklaşık 55 arkadaşımız bize eşlik etti, hep beraber doğada eğlendik” diye konuştu.