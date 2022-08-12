Doğalgazda geri sayım başladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle ilçedeki bazı mahalleler doğalgaz kullanmaya başlarken, Eyyüpnebi Mahallesine doğalgaz istasyon ve hat döşeme işlemleri devam ediyor.

Kurban Bayramı'ndan hemen sonra başlatılan Eyyüpnebi Mahallesi doğalgaz tesis çalışmalarını yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eyyüpnebi Mahalle Muhtarı Mahmut Karakuşlu'yu da ziyaret ederek mahalle hakkında istişarelerde bulunan Başkan Mehmet Kuş, daha sonra doğalgaz şebeke çalışmalarının devam ettiği sahaya çıktı. Aşırı sıcak havaya rağmen güneş altında çalışmalarına devam eden işçilerle sohbet ederek kolaylıklar dileyen Başkan Kuş, mahalleye gaz ulaştıran ana şebeke borularına da ilk kaynağı vurdu.

Eyyübiyelilere vermiş olduğu sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kuş, samimi şekilde yola çıktıkları AK Parti belediyeciliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde gerçekleştirdiklerini söyledi. İlçenin en büyük mahallelerinden olan Eyyüpnebi'ye doğalgaz ulaştırılması için mahalle sakinlerinin çok büyük talebi olduğunu anımsatan Başkan Kuş, doğalgaz çalışmalarını hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyerek kış mevsiminde Eyyüpnebi Mahallesinin de doğalgazla ısınmaya başlayacağı müjdesini verdi.

Eyyüpnebi Mahallesi sakinleri de mahallelerine doğalgaz ulaştırılması için büyük gayretler gösteren Başkan Mehmet Kuş'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın nüfusu ve yerleşim alanı en büyük ilçelerinden Eyyübiye'de, Hayatı Harrani, Ruha, Süleymanşah, Asya ve Eyüpkent Mahallelerine doğalgaz verilmişti. İlçenin güneyindeki mahallelere doğalgaz ulaştırılmasının ardından, kuzeydeki Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerinde doğalgaz şebeke çalışmaları başlatılmıştı. Eyyüpnebi Mahallesindeki çalışmaların da tamamlanmasıyla, Başkan Mehmet Kuş'un girişimleri sonucu ilçede doğalgaz verilen mahalle sayısının 10'u bulacağı aktarıldı.