Doğalgazın ulaştırıldığı Eyyübiye'nin sokakları yenileniyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve başlar başlamaz ilçeyi doğalgazla buluşturmak için başlattığı çalışmalar vatandaşların takdirini kazanıyor. Doğalgaz şebekesi tamamlanan sokaklarda ise kilitli parke yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AKSA Doğalgaz şirketinin şebeke test çalışmalarının tamamlanmasının ardından, doğalgaz ulaştırılan mahallelerdeki sokakları tek tek yenileyen Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yenileme çalışmaları çerçevesinde 130 bin metrekare kilitli parke taşı yapımı sürüyor. Asya, Ruha, Süleymanşah, Hayatı Harrani, Eyüpnebi ve Eyüp Kent mahallelerindeki yol yenileme çalışmalarını büyük oranda tamamlayan ekipler, yine doğalgaz için kazı yapılan Akabe Mahallesi'ndeki onlarca sokağı da yenilemeye devam ediyor. Mahallelerindeki doğalgaz çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, evlerinde doğalgaz konforu yaşamaya başladıklarını belirterek, yollarının da yenilenmesi nedeniyle Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve tüm çalışanlara teşekkür ettiler.

Başkan Kuş'un sözünü verdiği ve tüm mahallelere ulaştırılıncaya kadar çalışmalara devam edeceklerini belirttikleri doğalgaz çalışmaları şu anda Akşemsettin ve Direkli Mahallelerinde devam ediyor. Buradaki çalışmaların ardından 15 Temmuz Mahallesi de bu kış doğalgaz kullanan mahalleler arasında yer alacak.