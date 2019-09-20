Doğukent ve Narlıkuyu'da alt yapı sorunları çözüme kavuştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Şanlıurfa'nın tümünde alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm personel, araç ve teknik imknları ile hem mevcut mahallelerde hem de yeni yerleşim alanlarının içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. ŞUSKİ ekipleri öte yandan Şanlıurfa'nın 13 İlçesinin su sorununu çözüme kavuşturmak için yürütmüş olduğu alt yapı çalışmalarını sürdürerek kentin tümünde kalıcı çözümler üretiyor. Şanlıurfa'da kent merkezi, ilçe ve bunlara bağlı kırsal mahallelerde (köylerde) içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj, bakım-onarım, atık su tesisleri ve içme suyu arıtma tesisleri gibi önem arz eden çeşitli projeleri de hizmete sunan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm ekip ve iş makinaları ile birlikte hizmet çıtasını her geçen gün çıtasını yükseltiyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kentin yeni yerleşim alanlarından olan Karaköprü ilçesinin birçok mahallelerinde yer alan içme suyu hatlarını besleyecek içme suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürürken, hızlı ve planlı olarak tekniğine uygun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

ŞUSKİ ekipleri son olarak vatandaşlara kaliteli, sağlıklı içme suyu sağlamak adına çalışan ekipler Doğukent ve Narlıkuyu mahallelerinde toplamda 3 bin 700 metre hat döşemesi gerçekleştirildi.