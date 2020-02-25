Doğukent yeni yollara kavuşuyor

Vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için yeni yollar açan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke döşeme çalışması yapıyor. Fen İşleri ekipleri ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen Doğukent mahallesinde vatandaşların sorun yaşamaması için kilitli parke döşeme seferberliğini sürdürüyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğukent mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü'de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kulandı.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dâhilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.