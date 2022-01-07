Doğukent'e 9 bin metrekarelik park kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Doğukent mahallesinde yaklaşık 9 bin metrekare alanda yeni bir park kazandırılıyor

Değişen ve hızla büyüyen Karaköprü'de vatandaşların daha modern yaşam alanlarına ve yeşil alanlara kavuşmaları adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, ilçenin gelişen mahallelerinden olan Doğukent Mahallesine yaklaşık 9 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor. Doğukent'te yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, oyun sahaları ile kamelyalar bulunacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yemyeşil bir Karaköprü'nün yanında modern yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Şanlıurfa'nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yeşil alan ihtiyacı olan tüm mahallelerimize yeni parklar kazandırıyor. Doğukent Mahallemiz her geçen gün yeni konutlarla büyüyen ve yeni ihtiyaçlar hasıl olan bir bölgedir. Buradaki yeşil alan ihtiyacını karşılamak, insanların rahatlıkla oturup zaman geçirebilecekleri ve çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayacakları bir park yapmak istedik. Yapımına başladığımız 9 bin metrekarelik parkımızı en kısa sürede bitirip mahallemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Parkımız şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu. Öte yandan Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ilçede 14 adet yeni park yapılması planlanıyor.