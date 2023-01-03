İhlas Haber Ajansı

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Dolandırıcılıktan aranan zanlı tutukalandı

Çeşitli illerde dolandırıcılık iddiasıyla aranan şüpheli, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gözaltına alındı.

Çeşitli illerde dolandırıcılık iddiasıyla aranan şüpheli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gözaltına alındı. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durumundan şüphe edilen İ.K. durduruldu. Sorgulamasında bazı illerde dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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