İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde drift yaparken polis tarafından tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde drift yaparken polis tarafından tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi çıkışında drift yapıldığı ve trafik kurallarının ihlal edildiği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden trafik ekibi, sürücüsünün kimliği ve plakası belirtilmeyen modifiyeli otomobilin drift yaptığını tespit ederek otomobili durdurdu. Drift yaptığı için 5 bin 10 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el koyan ekipler, aracı da 2 ay trafikten men etti.


Öte yandan bölgede diğer araçları da denetleyen ekipler, ayrıca 'tescil plakası takmamak veya eksik plaka takmak, teknik değişikliği tescil belgesinde işletmemek, sürücü belgesiz araç kullanmak, trafik polisinin uyarılarını dikkate almamak, emniyet kemeri takmamak' suçları kapsamında da toplam 7 aracın sürücüsüne 14 bin 207 lira cezai işlem uygularken, 5 aracı da trafikten men etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.