Drone destekli uygulamalarda aranan 19 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da drone destekli geniş çaplı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Tem, Kom, Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri ile toplamda 61 ekip ve 312 personelin katılımıyla birçok noktada kapsamlı denetim uygulaması başlatıldı. Eyyübiye'de Şıh Maksut ve Topdağı mahallerindeki mağaralar, metruk binalar ve dar sokaklarda da yapılan eş zamanlı uygulamalara drone ile havadan destek verildi. Dedektör köpeği "Met"in de katıldığı aramalarda 73 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 34 mermi, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 3 hacizli araç ve 3 hacizli motosiklet ele geçirilirken, 3 araçta trafikten men edildi. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.